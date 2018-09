Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Überholt ohne ausreichende ...

LPI-GTH: Überholt ohne ausreichende Sicht nach vorn

Waltershausen - Landkreis Gotha - Zwischen Waltershausen und Hörselgau ist am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, ein Mercedes in einen Hyundai geprallt. Hinter dem Hyundai fuhr in einem großen Abstand ein Linienbus in Richtung Hörselgau. Der Fahrer des Linienbusses erkannte, dass der 56-jährige Fahrer des Hyundai die Geschwindigkeit reduzierte, weil er nach links abbiegen wollte. Der Bus wurde ebenfalls langsamer. Dies nutzte der 28-jährige Fahrer des hinter dem Bus fahrenden Mercedes zum Überholen, obwohl er die Verkehrslage nach vorn nicht überblicken konnte. Erst als es zu spät war, bremste der Fahrer. Der Hyundai bog in dem Moment nach links ab, als der Mercedes hineinprallte. Der Mercedes landete im Straßengraben, der Hyundai blieb auf der Straße stehen. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Sachschaden ca. 19 Tausend Euro. (kk)

