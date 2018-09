Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unaufmerksamkeit bei Ausfahrt ...

LPI-GTH: Unaufmerksamkeit bei Ausfahrt von Grundstück auf Fahrbahn

Arnstadt - Ilm-Kreis - Etwa 4000 Euro Sachschaden sind die Folge des Zusammenstoßes eines Daimler mit einem Suzuki Swift am Dienstagvormittag. Die 25-jährige Fahrerin des Daimler wollte gegen 10.15 Uhr in der Ichtershäuser Straße von einem Geschäftsgrundstück auf die Straße auffahren. Sie achtete nicht ausreichend auf den Verkehr von links. Der Suzuki fuhr in die linke Seite des Daimler. Verletzt wurde niemand. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx