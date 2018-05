Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unbekannte/r beschädigt Skoda - ...

LPI-GTH: Unbekannte/r beschädigt Skoda - Zeugen gesucht

Ruhla - Wartburgkreis - Auf dem Parkplatz gegenüber eines Geldinstituts in der Untere Lindenstraße wurde am Dienstag, zwischen 08.45 Uhr und 12.00 Uhr, ein grauer Skoda Fabia Kombi auf unbekannte Weise beschädigt. An dessen vorderen Stoßstange entstand Sachschaden von zirka 500 Euro. Das amtliche Kennzeichen nahm der/die unbekannte Schadensverursacher/in an sich. Es befand sich nicht mehr an der besagten Stoßstange. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-009245. (aha)

