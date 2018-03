Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unbekannter beschädigt Pkw - ...

LPI-GTH: Unbekannter beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

Arnstadt - Ilmkreis - Gestern Abend, zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr, wurde von einem unbekannten Täter an einem grünen Ford Focus in der Straße Auf der Setze die Verkleidung des linken Außenspiegels abgerissen und das Rücklicht auf der Fahrerseite eingeschlagen. Die Hülle des Spiegels fand der Fahrzeugbesitzer zirka 50 m entfernt auf einem Gehweg. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-003768. (aha)

