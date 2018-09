Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unbekannter schlägt und tritt ...

LPI-GTH: Unbekannter schlägt und tritt 78-Jährigen - Zeugen gesucht

Eisenach - Kreisfreie Stadt - Ein unbekannter Mann schlug gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße einem 78-Jährigen aus bisher unbekannten Gründen ins Gesicht. Das Opfer ging zu Boden, wo es von dem unbekannten Täter gegen den Kopf getreten und beleidigt wurde. Der 78-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der unbekannte Täter ging nach der Tat in den Einkaufsmarkt. Er soll zirka 1,80 m groß, zirka 25 Jahre alt und athletisch gewesen sein. Er habe dunkle Kleidung getragen. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 09-017500. (aha)

