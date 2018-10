Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unbelehrbar

LPI-GTH: Unbelehrbar

Eisenach - .. scheint ein 18 jähriger junger Mann aus Wenigenlupnitz zu sein, welchem bereits durch die Führerscheinstelle das Nutzen jeglicher Fahrzeuge untersagt wurde. Beamte der PI Eisenach kontrollierten den jungen Mann am Freitagabend gegen 18:30 Uhr in der Tiefenbacher Allee, als er dort mit einem Fahrrad unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Drahtesel, auf dem er saß, zur Fahndung nach einem Diebstahl ausgeschrieben war. Weiterhin schien er unter Drogen zu stehen, was die Beamten dazu veranlasste, ihn zu durchsuchen. Dabei fanden sie ein Tütchen mit Betäubungsmitteln auf und beschlagnahmten dieses. Mit dem gezeigten Verhalten hat sich der 18 Jährige die Einleitung mehrerer Strafverfahren regelrecht "verdient".(ri)

