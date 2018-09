Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: ... und plötzlich kam die ...

LPI-GTH: ... und plötzlich kam die Laterne auf das Auto zu

Stützerbach - Am Freitag den 21.09.2018, gegen 14:40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Stützerbach, Mittelstraße. Ein 67jähriger Opel Fahrer fuhr mit seinem PKW gegen eine Laterne und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ein aufmerksamer Bürger beobachtete den Sachverhalt und informierte sogleich die Polizei. Der Opelfahrer konnte mit über 2 Promille in seiner Wohnung angetroffen werden. Neben der Unfallaufnahme wurde auch eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines durchgeführt. Am Opel entstand ein Schaden von ca. 1000,- Euro und an der Laterne ca. 250,- Euro. (as)

