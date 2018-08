Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unerwünschtes Fensterln

LPI-GTH: Unerwünschtes Fensterln

Arnstadt - Ilm-Kreis - Ein 29-Jähriger aus Äthiopien wünschte die Bekanntschaft zu einer 27-Jährigen aus Eritrea auszubauen. Leider wählte er dafür einen völlig falschen Zeitpunkt und ein völlig falsches Verhaltes. Kurz vor 22 Uhr am Montag tauchte er an der Wohnanschrift der jungen Frau in der Alexander-Winckler-Straße auf und kletterte über die Außenfassade bis zur zweiten Etage auf den Balkon der Wohnung, in der die junge Frau wohnt. Diese wiederum war über die Aufdringlichkeit des jungen Mannes nicht erfreut, denn er betrat über die offene Balkontür die Wohnung. Die junge Frau schickte ihn fort, der sich nun auf dem Balkon zum Schlafen niederlegte. Inzwischen hatte die Frau die Polizei verständigt, die den Schlafenden weckte und ihm einen Platzverweis erteilte. Diesen ignorierte er beharrlich, weswegen er in Gewahrsam genommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 1,62 Promille. (kk)

