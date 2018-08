Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfall durch Ablenkung mittels ...

LPI-GTH: Unfall durch Ablenkung mittels eines mitgeführten Handy

Arnstadt - Am Abend des 25.08.2018 befuhr ein 30 jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Haarhäuser Straße in Richtung Am Riesenlöffel. Zur selben Zeit liefen zwei weibliche Personen am rechten Fahrbahnrand. Der Radfahrer wollte an beiden Personen vorbeifahren. In diesem Moment klingelte sein Handy und er griff in Richtung seiner Hosentasche. Durch diese kurzzeitige Ablenkung geriet der Radfahrer mit der rechten Pedale an den Knöchel der einen Fußgängerin. In der Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich hierbei leicht. Die 77 jährige Fußgängerin kam nicht zu Fall wurde aber ebenfalls leicht verletzt in das Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung eingeliefert.

