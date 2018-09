Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfall mit einem Fußgänger

LPI-GTH: Unfall mit einem Fußgänger

Gotha - Am Freitag, 14.09.2018 gegen 17.50 Uhr kam es in der Steinmühlenallee in Gotha zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind. Der 49-jährige Fahrer eines Pkw Audi befuhr die Steinmühlenallee aus Richtung Friedrich-Perthes-Straße kommend in Richtung Enckestraße. Auf Höhe der Kreuzung Schöne Allee lief plötzlich ein 10-jähriges Kind über die Steinmühlenallee. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte der Audi-Fahrer eine Kollision mit dem Kind nicht vermeiden. Das Kind wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, zog sich lediglich oberflächliche Kratzer zu. (dl)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx