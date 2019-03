Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

LPI-GTH: Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Arnstadt - Glück im Unglück hatte am Samstagmitttag ein 34-jähriger Passatfahrer. Er fuhr in der Stadtilmer Straße bergab in Richtung Stadtmitte, übersah aber dabei einige vor ihm haltende Autos auf seiner Spur. Er schob mit Schwung letztlich 3 vor ihm wartende Autos ineinander, glücklicherweise wurde dabei aber niemand verletzt. Das Blech der 4 Autos war jedoch gut verbeult. (ef)

