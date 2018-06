Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - ...

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ilmenau - Ilmkreis - Sachschaden von 3500 Euro hinterließ gestern Morgen, 05.45 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer/eine unbekannte Fahrzeugführerin an einem Pkw VW Tiguan in der Hanns-Eisler Straße. Er oder sie war mit einem unbekanntem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit dem VW auf dem Parkplatz eines Pflegeheims zusammengestoßen und hatte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-008089. (aha)

