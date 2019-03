Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallflucht aufgeklärt

LPI-GTH: Unfallflucht aufgeklärt

Burgtonna - Landkreis Gotha - Am frühen Nachmittag fuhr gestern ein Lkw auf der Hauptstraße in Burgtonna. Als der Fahrer merkte, dass er im falschen Ort ist, wendete er den Lkw. Dabei stieß er gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen mitsamt Betonpfeiler. Anschließend setzte er seine Fahrt pflichtwidrig fort. Dank Zeugenhinweisen konnten Lkw und Fahrer ausfindig gemacht werden. Die Polizei konnte an dem betroffenen Lkw passende Unfallspuren feststellen - der Fahrer hatte den Unfall schlicht nicht bemerkt. (jk)

