Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallflucht in Seebach

LPI-GTH: Unfallflucht in Seebach

Eisenach - Am Freitag den 01.06.2018 zwischen 12.30 Uhr und 15.15 Uhr wurde ein geparkter brauner Opel Adam durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer im Friedrich-Engels-Ring in Seebach vermutlich beim Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen und entfernte vom Unfallort. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden in Höhe von 800 Euro am Opel Adam. Die Polizei Eisenach sucht derzeit nach Hinweisen und Zeugen. (mab)

