Eerste vrijgave Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon in drie jaar

LOUISVILLE, Kentucky, 22 augustus 2018 /PRNewswire/ -- Michter's Distillery, gevestigd in Louisville, Kentucky, zorgt voor de eerste vrijgave van haar innovatieve US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon van 2018 in een beperkte oplage. De timing van dit unieke aanbod in september valt samen met de Bourbon Heritage Month. Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon werd voor het laatst vrijgegeven in 2015.

De onderbreking van drie jaar is het gevolg van het tekort aan whisky bij Michter's. "Wij moeten onze whisky's verdelen, omdat we gewoon niet genoeg hebben om aan de vraag te voldoen," zei Joseph J. Magliocco, President van Michter's. "Als gevolg van de situatie met de productie hebben we overlegd of we deze whisky zouden vrijgeven. Uiteindelijk hebben we besloten om een deel van onze Toasted Barrel Finish Bourbon beschikbaar te maken voor onze trouwe klanten, die hier met klem om vragen."

Michter's US*1 Toasted Barrel Finish Bourbon werd in het najaar van 2014 met veel succes geïntroduceerd, en is een baanbrekende whisky. De whisky wordt gemaakt door Michter's US*1 Kentucky Straight Bourbon te nemen, en vervolgens in een tweede, op maat gemaakt vat, verder te rijpen. Dit tweede vat wordt gemaakt van hout dat 18 maanden lang aan de lucht is gedroogd, en vervolgens wordt geroosterd, maar niet geblakerd. Michter's Master of Maturation Andrea Wilson zei, "Het is heel bijzonder om te zien dat het karakter van onze US*1 Bourbon kan worden getransformeerd door een extra periode in een vat dat vakkundig is geroosterd naar onze eigen specificaties." Michter's Distilleerder Dan McKee zei, "Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een proeverij heb gedaan waarbij er niemand vroeg wanneer we de Toasted Bourbon terugbrengen."

Michter's Toasted Barrel Bourbon wordt gebotteld bij 91,4 proof (45,7% alcoholvolume), precies hetzelfde percentage als het doorlopende aanbod van Michter's US*1 Small Batch Bourbon. De aanbevolen verkoopprijs in de Verenigde Staten is $60 voor een fles van 750 ml. Verzending door de distributeurs van Michter's begint in september 2018.

Michter's Distillery is gevestigd in Shively, het centrum van de Amerikaanse whisky-industrie, en heeft 59 hectare land in Springfield, Kentucky, waar het zelf haar eigen niet-GMO graan verbouwt voor de productie van whisky. Michter's maakt gelauwerde whisky's in beperkte oplage. Het bedrijf staat bekend om haar bourbon in beperkte oplage, single barrel rye, single barrel bourbon, en Amerikaanse whisky in beperkte oplage. Ga voor meer informatie naar www.michters.com, en volg ons op Instagram, Facebook, en Twitter.

