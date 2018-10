Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha - Gestern ereignete sich zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr eine Unfallflucht in der Steinbachstraße. Ein blauer Hyundai war auf dem Parkplatz vor dem "Gleisdreieck" abgestellt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekanntes Fahrzeug den Hyundai und entfernte sich anschließend pflichtwidrig. Am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-021553. (jk)

