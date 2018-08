Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugensuche

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugensuche

Ilmenau - Ilm-Kreis - Auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes am Mühltor ist am Freitag, zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr ein blauer Mercedes der A-Klasse von einem unbekannten Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden. An der Beifahrertür wurden Kratzspuren auf eine Länge von fast 80 cm verursacht. Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-012827. (kk)

