Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallflucht/Zeugensuche

LPI-GTH: Unfallflucht/Zeugensuche

Gotha - Am 02.09.2018 um 18:00 Uhr ereignete sich in der Waltershäuser Straße ein Verkehrsunfall. Ein blauer Kleinwagen fuhr, aus Richtung Schöne Aussicht kommend, die Waltershäuser Straße in Richtung Innenstadt entlang. Am Abzweig zur Humboldstraße, in der scharfen Linkskurve, fuhr das Fahrzeug geradeaus über den Bordstein und rammte die dortige rot/weiße Bake. Diese wurde erheblich beschädigt. Kurz nach dem Einschlag entfernte sich der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vom Unfallort. Zwischen Einschlag und Entfernen, passierten mehrere weitere Fahrzeuge die Unfallstelle. Wer zu dem blauen Kleinwagen Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gotha, unter Tel: 03621/781124, zu melden. (mkö)

