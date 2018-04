Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallverursacher verlässt ...

LPI-GTH: Unfallverursacher verlässt pflichtwidrig die Unfallstelle

Gotha - Die Fahrerin eines Ford Focus stellte ihren Pkw am 05.04.2018, gegen 15 Uhr, auf dem Parkplatz an der Porzellanstraße in Ilmenau ab. Als diese gegen 19:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Der Unfallverursacher hatte sich, ohne seine Personalien zu hinterlassen, unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Tel. 03677/601-142 zu melden. (311-005016)

