Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unfallzeugen gesucht!

LPI-GTH: Unfallzeugen gesucht!

Eisenach - Am 26.09.2018 gegen 06.45 Uhr befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Pkw Suzuki die Kreisstraße 2 A aus Richtung Großenlupnitz in Richtung Hötzelsroda. Er befand sich in einer Kolonne, hinter ihm fuhr ein weiterer unbekannter Pkw. Mehrfach setzte dieser unbekannte Pkw zum Überholen an. Bei einem erneuten Überholvorgang kurz vor dem Kreisverkehr Hötzelsroda stieß das Fahrzeug beim Ausscheren gegen den Suzuki. Er setzte das Manöver fort, überholte zwei weitere Fahrzeuge und entfernte sich pflichtwidrig. Am Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Es wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Im Gegenverkehr haben sich zum Unfallzeitpunkt Fahrzeuge befunden. Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-017456. (jk)

