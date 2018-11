Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Ungeschickt eingefädelt

LPI-GTH: Ungeschickt eingefädelt

Ilmenau - Ein 31-Jähriger befuhr gestern Mittag mit seinem Mercedes die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Kaufland. An der Kreuzung zur Straße "An der Schloßmauer" ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein. Als der Mercedes-Fahrer bemerkte, dass er doch geradeaus weiterfahren muss und sich wieder auf die Spur mit Fahrtrichtung geradeaus einordnete, kollidierte er mit dem Sprinter einer 45-Jährigen, welche sich bereits neben ihm auf dieser Fahrspur befand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 8.000 Euro. Der Mercedes des 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. (jk)

