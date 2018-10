Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug ...

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Friedrichroda - In den Nachtstunden von Samstag auf Sonntag kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes Gotha einen 31-jährigen Fahrer eines Pkw in der Bachstraße in Friedrichroda. Dieser kam den Beamten zuvor mit seinem Pkw entgegen und versuchte bei Erblicken der Polizei vor den Beamten davonzufahren. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Opel-Fahrers stellten die Beamten drogentypische Verhaltensweisen fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv und der Fahrzeugführer räumte den Konsum von Methamphetamin ein. Nach der Blutentnahme im Krankhaus Friedrichroda wurde dem 31-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den jungen Mann wurde eine Ordnungswidigkeitenanzeige wegen Fahren unter berauschenden Mitteln gefertigt. (dl)

