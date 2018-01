Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Unversteuerte Zigaretten entdeckt

LPI-GTH: Unversteuerte Zigaretten entdeckt

Gotha - Bei einer Verkehrskontrolle am späten Sonntagabend in der Eisenacher Straße geriet eine 46-jährige Volvo-Fahrerin in den Focus der Beamten. Zufällig stellten die Polizisten eine große Geldsumme bei der Frau fest, die jedoch keine plausiblen Angaben zur Herkunft machen konnte. Im Kofferraum wurden ausländische Zigarettenschachteln und Feuerwerkskörper festgestellt. Die Feuerwerkskörper unterliegen der Genehmigung zum Abfeuern. Aufgrund der Gesamtumstände bestand der Verdacht der Steuerhinterziehung. Die Kollegen des Zollamtes wurden informiert, die die weitere Sachbearbeitung übernommen haben. (kk)

