Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Vandalismus am Busbahnhof

LPI-GTH: Vandalismus am Busbahnhof

Ilmenau - In den späten Abendstunden des 09.11.2018 beschädigten mehrere Personen am Busbahnhof einen Mülleimer, zwei Glasscheiben und ein abgestelltes Fahrrad. Als die Beamten eintrafen, flüchteten 2 vor Ort befindliche Täter, die durch die Beamten gestellt werden konnten. Im unmittelbaren Nahbereich konnten 2 weitere Personen festgestellt werden, die an der Tat beteiligt waren. Die 4 Jugendlichen im Alter von 17 und 18 Jahren erwarten nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.(ls)

