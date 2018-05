Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Vekehrsunfall mit einer ...

LPI-GTH: Vekehrsunfall mit einer verletzten Person

Gotha - Am Freitag ereignete sich in der Seebergstraße/Ecke Erfurter Landstraße ein Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Pkw. Eine 39jährige Fahrerin aus Gotha hatte an der ausgeschalteten LZA die Vorfahrtsregelung an der Kreuzung missachtet, fuhr in den Kreuzungsbereich ein und in der weiteren Folge stieß sie mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw BMW zusammen. An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Unfallverursacherin verletzte sich selbst leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden.(ck)

