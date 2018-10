Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verbotenes Messer und Drogen dabei

LPI-GTH: Verbotenes Messer und Drogen dabei

Gotha - Den richtigen Riecher hatten Kollegen des Inspektionsdienstes Gotha am Freitagabend in der Ohrdrufer Straße. Während einer Verkehrskontrolle stellten sie beim 40-jährigen Beifahrer in einem Pkw ein verbotenes Einhandmesser fest. Zudem wurde eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden, welches dem Mann zugeordnet werden konnte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde ein Tabak-Marihuanagemisch entdeckt und beschlagnahmt. Den 40-Jährigen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Führens des Einhandmesers und eine Strafanzeige wegen des Drogenbesitzes. (av)

