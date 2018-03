Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkaufsstand von Lkw beschädigt

LPI-GTH: Verkaufsstand von Lkw beschädigt

B 7/Krauthausen - Wartburg-Kreis - Am Freitagmorgen, gegen 07.35 Uhr, rangierte eine Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger rückwärts an der Einfahrt zu einem Baumarkt. Der Lkw-Fahrer übersah einen Verkaufsstand aus Holz. Der Sattelanhänger stieß dagegen, der Verkaufsstand wurde erheblich beschädigt. Die Sattelzugmaschine ist silberfarbenen, der Sattelanhänger hat eine grüne Plane, die großflächig aufgerissen ist. Am Lkw soll sich ein ausländisches Kennzeichen befinden, wobei nicht bekannt ist, aus welchem Land. Wer hat eine Sattelzugmaschine mit beschädigter grüner Plane gesehen oder kann Hinweise zur Herkunft des Lkw geben? Hinweise bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-006088. (kk)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Pressestelle Telefon: 03621 78 1503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx