Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrssünder überführt

LPI-GTH: Verkehrssünder überführt

Ilmenau - Im Rahmen von durchgeführten Verkehrskontrollen konnten durch Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau am Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche nicht berechtigt bzw. in der Lage waren am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen.

So wurde bei einer Ford-Fahrerin (29) am Freitag um 14:45 Uhr in der Werner-von-Siemens-Straße sowie bei einem Audi-Fahrer (37) um 15:15 Uhr in der Prof.-Philippow-Straße jeweils ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv verlief. Der Audi-Fahrer war zudem nicht mehr im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, da ihm dieser wegen Fahrten unter Drogeneinfluss bereits entzogen wurde.

Am Samstag wurde ein 22 jähriger VW-Fahrer am Robert-Bosch-Ring um 14:10 Uhr dabei ertappt, als er sein Fahrzeug unter Einwirkung von Cannabis fuhr.

Es wurden jeweils Blutentnahmen veranlasst und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Fahrzeugführer müssen nun mit empfindlichen Geldstrafen rechnen.

