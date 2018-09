Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt - Am Samstag den 08.09.2018 gegen 10:20 Uhr ereignete sich in Arnstadt, Berggartenweg ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 78jähriger Suzukifahrer kommt in der recht engen Straße nach links von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Eingangstor, einem Strommasten und einem ab geparkten PKW Mazda. Durch die Wucht es Aufpralls wird der Fahrer im PKW eingeklemmt und musste durch die Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr Arnstadt herausgeschnitten werden. In der weiteren Folge wurde er an die Rettungskräfte übergeben. Am PKW entstand Totalschaden, die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx