Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei ...

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B88

Gotha - Am 07.04.2018, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 78 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Audi die Gehrener Straße (B88 alt) aus Richtung Langewiesen und bog an der Einmündung auf die B88 in Richtung Gehren ein. Hierbei übersah er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Ford Mondeo und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Zusammenprall geriet der Pkw Ford auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Pkw Dacia. Der Pkw Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx