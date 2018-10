Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit fünf ...

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen

Dachwig -Landkreis Gotha - Eine 28-jährige Renault-Fahrerin befuhr mit ihrem Pkw die B 176 aus Richtung Döllstädt kommend in Richtung Dachwig. An der Einmündung in die Döllstädter Straße bog die Frau nach links ab, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. Sie übersah so einen entgegen kommenden Pkw Audi einer 36-jährigen Frau und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Beide Fahrzeugführerinnen und die drei Mitfahrerinnen im Pkw Renault im Alter von 7, 10 und 68 Jahren wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. (av)

