Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit mehreren ...

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Fröttstädt - Landkreis Gotha - Am Montag kam es gegen 16:45 Uhr im Einmündungsbereich der Straße "Marktal" in die Straße "Am Hessenweg" zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und einem Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Ein 73-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Straße "Marktal" und wollte weiter in Richtung BAB 4 fahren. An der Einmündung in die Straße "Am Hessenweg" beachtete der Mann nicht den vorfahrtsberechtigten Pkw Mazda eines 37-Jährigen, welcher die Straße aus Richtung der BAB 4 befuhr, so dass beide Fahrzeuge zusammen stießen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, der Verursacher sogar schwer. Die 4-jährige Mitfahrerin im Mazda und die 69-jährige Mitfahrerin im Pkw Hyundai wurden ebenfalls schwer verletzt. (av)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx