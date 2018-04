Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gehren, Ilm-Kreis - Am 13.04.2018 kam es gegen 15:05 Uhr auf der Straße zwischen Gehren und Möhrenbach zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Personen verletzt und vier Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Fahrerin eines Pkw Opel Corsa befuhr mit ihrem Fahrzeug die Landstraße aus Richtung Möhrenbach kommend in Richtung Gehren. In einer Rechtskurve kam sie auf Grund unangemessener Geschwindigkeit nach links von ihrer Fahrspur ab und auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem Gegenverkehr, einem Pkw Opel Vectra , zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und ins Ilm-Kreis-Klinikum verbracht. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge sind schrottreif. Zum Unfallzeitpunkt befuhren zwei weitere Fahrzeuge , ein Pkw Ford und ein Pkw VW die Unfallstelle aus Richtung Gehren kommend in Richtung Möhrenbach, als sich der Unfall unmittelbar vor ihnen ereignete. Die Fahrerin des Pkw Ford konnte noch bremsen und kam rechtzeitig zum Stehen. Die Fahrerin des Pkw VW schaffte das nicht mehr. Sie fuhr auf den Ford auf. Verletzt wurde hier niemand, der Sachschaden hielt sich hier mit ca. 3.000 Euro in Grenzen. Die Landstraße musste für die Versorgung der Verletzten , die Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt werden. (WH)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx