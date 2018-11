Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Sachschaden, ...

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Sachschaden, es werden Zeugen gesucht!

Ilmenau,Ilm-Kreis - Am 23.11.2018 ereignete sich gegen 08:45 Uhr in Ilmenau an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße /Unterpörlitzer Straße ein Verkehrsunfall mit recht erheblichem Sachschaden. Der Fahrer eines Pkw BMW befuhr mit seinem Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt in Ilmenau die Rudolf-Breitscheid-Straße aus Richtung Weimarer Straße kommend mit der Absicht nach links auf die Unterpörlitzer Straße in Richtung Erfurter Straße abzubiegen. Der Fahrer eines polnischen Kleintransporters MB mit Hänger befuhr den Kreuzungsbereich aus Richtung Erfurter Straße kommend mit der Absicht geradeaus weiter zu fahren. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Kreuzung ist durch eine Lichtsignalanlage geregelt. Zum Unfallgeschehen kam es zu widersprüchlichen Aussagen der Unfallbeteiligten wer nun "grün" hatte. Hier wird um Mithilfe durch Unfallzeugen gebeten. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann eindeutig sagen wie die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt war? Bei dem Unfall wurde zwar niemand verletzt, es ist aber ein Sachschaden von ca. 4.100 Euro zu regulieren. Bitte mit angeben: 11-017423.

