Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit schwer ...

Hörselberg-Hainich, B84, Wartburgkreis - Am gestrigen Abend kam es zum Einsatz des Rettungshubschraubers sowie zur Sperrung der B84. Grund dafür war der Unfall eines Motorradfahrers aus Reichenbach. Der 52-jährige fuhr aus Richtung Behringen kommend in Richtung Reichenbach, als das Hinterrad seines Kraftrads kurz vor einer Linkskurve ausbrach. Im Zuge einer Gefahrenbremsung kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und prallte anschließend in eine Böschung. Eine 41-jährige Kraftfahrzeugführerin wurde Zeugin des Unfalls und leiste gemeinsam mit nachfolgenden Verkehrsteilnehmern Hilfe. Durch ihren Notruf konnte gewährleistet werden, dass der Schwerverletzte mittels eines Hubschraubers zeitnah in die Klinik gebracht werden konnte. Am Kraftrad entstand ein Totalschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zur Sperrung der B84, die von 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr andauerte. (th)

