Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfall mit vier Pkw - ...

Bad Tabarz - Landkreis Gotha - Gestern Nachmittag, gegen 15.45 Uhr, geriet der Verkehr an der Ampelkreuzung B 88/Inselsbergstraße ins Stocken. Der 25jährige Fahrer eines sich aus Richtung Langenhain nähernden BMW hatte zu spät die vor ihm bremsenden Fahrzeuge bemerkt. Er versuchte ein Auffahren zu verhindern, indem er nach links auswich. Dabei stieß er mit einem entgegen kommenden Skoda zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen den Pkw geschleudert, dem er zuvor ausgewichen war. Dieser wiederum wurde dadurch auf einen weiteren, davor stehenden Pkw geschoben. Zwei Frauen erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Bis zirka 17.30 Uhr kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.(aha)

