Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gotha - Ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher die Unfallstelle unerlaubt verließ, ereignete sich am gestrigen Tag, in der Zeit von 05:10 Uhr bis 14:30 Uhr in der Langensalzaer Straße in Gotha, gegenüber der Einfahrt des dort ansässigen Holzandels. Hierbei war ein brauner Pkw Hyundai in einer Parkbucht abgestellt. Die Spuren an der Fahrerseite des Hyundai lassen auf Unfallspuren schließen. Zeugen, die zur Tat, Tatfahrzeug oder Tätern Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Bezugsnummer 01- 011223.(rk)

