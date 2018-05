Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht Am ...

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht Am Obertunk in Arnstadt

Arnstadt - In den Nachmittagsstunden des 01.05.2018 ereignete sich von 14:30 Uhr bis 15:25 Uhr ein Verkehrsunfall am Obertunk. Ein auf dem Gehweg, auf Höhe der Hausnummer 74 geparkter, weißer VW Golf wurde zur angegebenen Zeit auf seiner kompletten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen oder die Polizei über den Verkehrsunfall zu informieren. Die Kollision mit dem unbekannten Verursacherfahrzeug war so stark, dass das Heck des beschädigten VW Golf um ca. 15 cm verschoben wurde. Am VW der 58-Jährigen Fahrzeughalterin entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die aufnehmende Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau bittet um Hinweise zum Verursacher und dem geführten Fahrzeug unter 03677/601-124.

