Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht in ...

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht in Ichtershausen

PI Arnstadt-Ilmenau - Einen Sachschaden von ca. 7000 Euro richtete der Fahrer eines Kleintransporters Ford Transit mit seinem Fahrzeug am 11.05.2018 gegen 18.05 Uhr in Ichtershausen an. Er parkte seinen Transporter in der Wachsenburgstraße in einer Parklücke neben einem Pkw Ford Focus. Beim Ausparken kollidierte er dann seitlich mit dem Focus und beschädigte ihn erheblich. In der weiteren Folge hielt er kurz an, um dann seine Fahrt fortzusetzen ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Dabei wurde er durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet. Dieser setzte sich sofort mit der Halterin des beschädigten Focus in Marsch und konnte den Unfallverursacher auch mehrere Häuser weiter stellen. Die hinzugerufenen Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau erledigten dann die strafrechtliche Seite des Sachverhaltes. (wh)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx