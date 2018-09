Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht mit ...

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person auf der L1016

Eisenach - Die Polizei sucht derzeit dringend Zeugen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstagabend um ca. 22:30 Uhr zwischen Stregda und Neukirchen ereignete. Ein unbekannter Pkw nutzte in einer unübersichtlichen Kurve die Gegenfahrbahn, sodass eine entgegenkommende 26 jährige Fahrerin aus Eisenach mit ihrem Mazda ausweichen musste. Sie kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum Eisenach gebracht. Der Verursacher setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, in Richtung Neukirchen fort. Aufmerksame Zeugen konnten am Verursacherfahrzeug ein Kennzeichen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis (UH) erkennen. Die Polizei sucht derzeit weitere Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 9-017287 bei der Polizei Eisenach zu melden. (mab)

