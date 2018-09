Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen ...

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Bürgeraue in Gotha. Hierbei wurde im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr, ein dort in der Parkbucht abgestellte roten Pkw Subaru am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Den Unfallspuren schlussfolgernd, kam es hier zu einer Kollision mit einem weiteren Fahrzeug. Der Sachschaden wird auf ca. 100,- Euro geschätzt. Der Verursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter Tel. 03621/781124 entgegen.(rk)

