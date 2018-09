Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Verkehrszeichen beschädigt und ...

LPI-GTH: Verkehrszeichen beschädigt und entwendet

Gotha - In den Morgenstunden des 29.09.2018 liefen drei junge Männer nach ihrem Kirmesbesuch durch die Gothaer Innenstadt. Gegen 04:40 Uhr zerstörten die 19-28 Jährigen in der Mönchelstraße gewaltsam drei Verkehrszeichen durch Abknicken. Dabei wurde ein Verkehrszeichen komplett aus der Bodenverankerung gerissen und ragte auf die Straße, so dass es eine Gefahr für Kraftfahrer darstellte. Des Weiteren entwendeten die Täter drei Baustellenlampen, eine orange Warnleuchte und ein Verkehrszeichen. Die Männer konnten durch die Polizei im Bereich Mohrenstraße / Friemarer Straße festgestellt und kontrolliert werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest bei den betrunkenen Tätern ergab Werte zwischen 0,93 Promille und 1,74 Promille. Der Sachschaden wird auf ca. 700,- Euro geschätzt. Gegen die jungen Randalierer wurden Anzeigen wegen Diebstahl, Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr erstattet.(dl)

