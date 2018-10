Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: verletzter Motorradfahrer nach ...

LPI-GTH: verletzter Motorradfahrer nach Ausflug

Ilmenau - Am Samstag befuhr eine Gruppe von sechs Motorrädern die Kreisstraße zwischen Allzunah und Neustadt am Rennsteig. Am Abzweig Dreiherrenstein kam ein 33 jähriger auf Grund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich hierdurch schwer. Er wurde durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Ilmenau verbracht. An seinem Kraftrad Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Telefon: 03677/601124 E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx