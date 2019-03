Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Vermisster aus Altersheim noch ...

LPI-GTH: Vermisster aus Altersheim noch nicht aufgefunden

Ilmenau - Seit Samstagnachmittag wird Herr Lothar Rose aus einem Pflegeheim in Ilmenau, Am Hüttenholz, vermisst. Herr Rose ist 71 Jahre, ca. 160 cm groß, von schlanker Gestalt und hat fast kein Haare. In seinem Gesicht fallen einige kleinere Schürfwunden auf. Er ist bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blau-weiß gestreiften Pullover. Herr Rose ist zu Fuß unterwegs, leidet unter Parkinson und stürzt auch aus diesem Grund. Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Diese werden von der PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. (ah)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621/781805 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -