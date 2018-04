Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Versuchter Einbruch in ...

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Krauthausen - Wartburgkreis - Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht zu Sonntag, zwischen 22.30 Uhr und 10.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Madel einzubrechen. Die Tür hielt Stand, wurde aber leicht beschädigt. Zeugenhinweise bitte an Telefon 03691/2610 unter der Bezugnummer 09-007033. (aha)

