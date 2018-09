Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Versuchter Einbruch in ...

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gotha - Am 31.08.2018, kurz vor Mitternacht, versuchte ein bisher Unbekannter in ein Einfamilienhaus im Carl-Vogel-Weg einzubrechen. Dazu stellte der Dieb eine Leiter ans Haus um an ein Fenster zu gelangen. Dieses wollte er aufhebeln, wurde aber durch die anwesenden Hausbewohner gestört und flüchtete. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Einbrecher nicht sofort gefasst werden. Die Ermittlungem zum Täter wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Gotha unter Telefon 03621/781124 zu melden.(mkö)

