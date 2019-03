Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Café

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Café

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis - Im Zeitraum vom 01.02.2019 bis gestern versuchten Unbekannte in ein Café Am Rotberg einzubrechen. Die mutmaßlichen Täter manipulierten an zwei Fenstern und einer Tür, konnten diese jedoch nicht öffnen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall oder verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 0058460/2019. (jk)

