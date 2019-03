Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Versuchter Einbruch in eine ...

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in eine Garage - Täter flüchtig

Gotha - Landkreis Gotha - Durch einen 33-jährigen Zeugen wurde am späten Freitagabend beobachtet, wie durch einen unbekannten Mann versucht wurde, eine Garage in der Passauer Straße mit einem Gegenstand aufzuhebeln. Als der Zeuge den Mann daraufhin ansprach, flüchtete dieser und konnte auch durch herbei gerufene Polizeibeamte nicht mehr ausfindig gemacht werden. Zur Peresonenbeschreibung ist nur bekannt, dass der Unbekannte ca. 185 cm groß und schlank gewesen sein soll. Er trug dunkle Kleidung und eine Brille. Hinweise zum Täter bitte an die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0078542/2019. (av)

