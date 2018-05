Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Versuchter Enkeltrick

LPI-GTH: Versuchter Enkeltrick

Gotha - Mit dem gleichen Trick wie in Waltershausen, versuchte eine unbekannte Täterin am Freitag gegen 14 Uhr Geld von einem 78jährigen Mann aus Gotha zu ergaunern. Auch hier war die Rede von einem fünfstelligen Betrag. Diesmal sollte der Betrag für einen Hauskauf dienen. Obwohl die Täterin mehrfach anrief, um an persönliche Daten wie Kontodaten zu gelangen, fiel der Mann auf den Betrug nicht herein und informierte folgerichtig die Polizei. Konkrete Hinweise zur Täterin liegen nicht vor, außer dass es sich um eine Frau gehandelt haben soll, die akzentfreies Hochdeutsch sprach. (sw)

