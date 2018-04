Landespolizeiinspektion Gotha / LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen und ...

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen und mit Baum kollidiert

Luisenthal - Sekundenschlaf war vermutlich die Ursache, was zu einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag in Luisenthal führte. Hierbei befuhr ein 66-jähriger Fahrer eines Taxis die Siegelbachstraße in Luisenthal in Richtung Oberhof. Kurz vor dem Ortsausgang Oberhof kam er dann nach links von der Fahrbahn ab, befuhr einen Schotterparkplatz und kollidierte mit einem an einer Böschung befindlichen Baum. Zum Glück befanden sich keine Fahrgäste im Taxi. Auch der Fahrer wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.(r.k)

OTS: Landespolizeiinspektion Gotha newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126721 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126721.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx